Novo estádio do Mets terá show de McCartney O ex-Beatle Paul McCartney será responsável pelo primeiro show no novo estádio dos Mets, em Nova York, tal como aconteceu com a mítica banda britânica quando inaugurou a arena antecessora, há 44 anos. Mais de 55 mil fãs conferiram, na ocasião, a apresentação com a banda de Liverpool. O time de beisebol americano informou que o músico vai se apresentar por lá nos dias 17 e 18 de julho. Desde 1964, o Mets contava com o Shea Stadium, que no fim da temporada passada foi derrubado para ser construído o chamado Citi Field (o Citigroup comprou os direitos sobre o nome), cujo investimento foi de US$ 850 milhões.