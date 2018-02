Novo episódio dos Simpsons causa polêmica A popular série de desenho animado Os Simpsons causou polêmica na Grã-Bretanha depois de, em um novo episódio, Homer acusar seus vizinhos muçulmanos de serem terroristas. Em um capítulo da nova temporada da série, o pai da família americana está convencido de que seus vizinhos provenientes do Oriente Médio planejam explodir um centro comercial de Springfield. Um porta-voz do Centro Cultural Islâmico e da Mesquita Central de Londres acusou o programa de incentivar o preconceito contra o islã. O criador da série, Os Simpsons, Matt Groening, disse que os desenhos "trabalham com estereótipos".