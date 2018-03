Novo debate do ciclo Arte/ Inconsciente O Centro Cultural Banco do Brasil realiza hoje, das 19h30 às 21h30, mais um debate do ciclo Arte/ Inconsciente, com participação do cineasta e dramaturgo Domingos Oliveira e do diretor do Teatro da Vertigem, Antonio Araújo. O evento terá mediação do editor executivo do Estado Daniel Piza. Com o tema O Mito no Teatro, o debate tem entrada gratuita. Será discutida a importância do mito e dos arquétipos para o teatro e para o processo criativo que, segundo Jung, é um poderoso catalisador dos mecanismos inconscientes. O CCBB fica na Rua Álvares Penteado, 112, Centro, telefone 3113-3651. Senhas serão distribuídas a partir das 10 h de hoje.