Novo acordo ortográfico em discussão A editora Segmento promove hoje a palestra de lançamento do Guia da Nova Ortografia, especial da revista Língua Portuguesa. O evento contará com palestras do editor da revista Língua, Luiz Costa Pereira Junior, sobre as mudanças que exigem maior atenção do brasileiro e as implicações políticas do novo Acordo Ortográfico, e do professor João Jonas Veiga Sobral, das Oficinas Língua Portuguesa, com um balanço das novas regras. O evento será realizado no auditório da Livraria Cultura, no Shopping Villa-Lobos, das 19h30 às 21h30, com entrada franca. Mais informações pelo telefone (11) 3024-3599.