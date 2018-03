Novidades do marxismo para a crise do capital Os Marxismos do Novo Século César Altamira Civilização Brasileira 460 págs., R$ 55 A crise do capitalismo global nesta década revelou a necessidade de atentar para os debates sobre o legado de Karl Marx. Os Marxismos do Novo Século, traduzido por Leonora Corsin, e com prólogo de Antonio Negri, faz um balanço dessa produção teórica. De saída, o argentino Cesar Altamira critica a noção de pós-modernidade. E propõe, como fez Fredric Jameson, o marxismo pós-moderno como contraponto ao capitalismo pós-moderno. Seu livro identifica as três correntes mais criativas: o "operaísmo" italiano de Mario Tronti, Antonio Negri e Raniero Panzieri; a escola francesa de "regulação" de Michel Aglietta e Robert Boyer; e o Open Marxism de Bob Jessop, Werner Bonefeld e John Holloway.