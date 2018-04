Novidade no Salão de Arte, 60 obras do século 19

Em sua 14ª edição, o Salão de Arte 2007 será inaugurado hoje para convidados e amanhã para o público no Clube A Hebraica. Mais uma vez sem a chancela da palavra antiguidades em seu título (pelo segundo ano consecutivo), o evento, organizado por Vera Chaccur Chadad, é formado pela participação de 65 expositores, entre galerias, antiquários e joalherias. Desta vez, também, o salão conta com duas novidades: uma sala especial, com curadoria de Max Perlingeiro, com 60 obras do século 19; e a realização, hoje, durante o evento de abertura, do 1º Leilão Nacional de Fotografia, organizador por Emídio Luisi e com a participação de uma centena de obras de mais de 40 fotógrafos - entre eles, os fotojornalistas do Estado Antonio Milena, Paulo Pinto e Ed Viggiani. O Salão de Arte é um evento comercial, as obras presentes nos stands dos expositores estão todas à venda. Vera gosta do caráter eclético de ''''seu'''' salão. ''''Temos muito de arte sacra aqui e destaco um Santo Antônio do Pau Oco, do século 18, muito interessante (no stand de Pedro Tinoco). Mas há, também arte contemporânea e moderna com a participação de 24 galerias, entre elas, algumas fiéis como a Almacén, do Rio; a Murilo Castro, de Belo Horizonte; o escritório de Paulo Kuczynski'''', diz. Mas o evento continua, nesta edição, a ter a sua vertente filantrópica: toda a renda arrecadada com a bilheteria e com a venda dos convites para essa noite de abertura vai reverter para a ACTC (Associação de Assistência à Criança Cardíaca e à Transplantada do Coração) - parte da renda do leilão também será destinada à organização. ''''Sai, todo ano, um bom dinheiro para a instituição. Tenho que fazer isso, doar'''', diz Vera Chadad - para se ter uma idéia, a organizadora conta que no ano passado o Salão de Arte teve visitação de 10 mil pessoas (e vale dizer que o convite para a noite de abertura é vendido por R$ 100). Vera também afirma que o perfil de seus visitantes é das classes A e AB. Ao mesmo tempo, Vera também reforça que o Salão de Arte não está apenas voltado à venda de obras como pinturas, esculturas, peças de mobiliário antigo e jóias. ''''Sempre digo que as pessoas não devem vir ao salão apenas para comprar, que pode ser um programa cultural'''', diz a organizadora. Ela pediu ao marchand Max Perlingeiro uma sugestão de alguma sala que fosse ''''de impacto'''' e ele organizou o espaço especial com pinturas, desenhos e esculturas feitas no século 19 (entre elas, criações de Debret, Taunay, Rugendas, Pedro Américo e Almeida Júnior) todas elas pertencentes a colecionadores - nenhuma estará à venda. ''''É um pequeno museu dentro do evento, uma sala cultural. Quase não há obras do século 19 no mercado'''', diz Vera. O salão também oferecerá visitas guiadas pela mostra especial e pelos stands expositores com o historiador Dalton Sala (informações pelo tel. 3088-2625).