Novela reality show

Bom Dia Frankenstein será a próxima novela das 7 da Globo. Sim, é esse o nome da trama, apesar de parecer pegadinha para nenhum engraçadinho registrar o título real na frente. O diretor de Entretenimento da Globo, Manoel Martins, bateu o martelo esta semana na escolha do folhetim de Bosco Brasil para suceder Caras & Bocas. Com supervisão de Aguinaldo Silva, Bom Dia Frankenstein venceu a disputa pela vaga no horário - o páreo incluía ainda uma sinopse de Andréa Maltarolli (Beleza Pura). A história se passará em torno de Frankenstein, um edifício cercado por câmeras, uma espécie de prédio Big Brother, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Em fase de escalação de elenco - Débora Falabella já foi convidada para a novela - Bom Dia Frankenstein começou atrasada. Com a trama escolhida às pressas - Carlos Lombardi se recusou assumir o horário - a Globo vai mudar a data de fim de Caras & Bocas. A novela de Walcyr Carrasco, que vai bem em audiência e deveria acabar em novembro, pode ser estendido em quase dois meses, chegando ao fim somente em janeiro de 2010.