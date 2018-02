Novas peças no armário Não pense que, em campo, o jogo é de ?mulherzinha?. Ele é sério e requer força. Mas nem por isso elas deixam a feminilidade de lado. Seja nos movimentos ou nos acessórios indispensáveis para o jogo, as meninas emprestam às partidas uma graça que não existe na versão masculina do esporte. A personal trainer Adriana Miceli, 23 anos, explica qual é o kit básico para praticar. Contra a rebeldia As madeixas podem atrapalhar. É preciso prendê-las com presilhas, rabo de cavalo ou faixa. Liberdade garantida O top é provavelmente o acessório mais importante: protege e dá liberdade para correr sem preocupações. Colado no corpo As bermudas costumam ser largas. Melhor usar um shorts de lycra, para evitar indiscrições. Proteção extra O risco de lesão existe. Para evitar, use caneleiras e tênis apropriados para o tipo de piso.