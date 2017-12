Novas metas

Os executivos da Record estão bem otimistas em relação à próxima novela da emissora para o horário das 20h30, Amor e Intrigas, que estréia amanhã. A expectativa é de que a trama atinja, no mínimo, 17 pontos de média de audiência, quase 10 pontos a mais do que a média da atual novela Luz do Sol. Amor e Intrigas será a décima produção da casa desde 2004, quando a Record retomou a teledramaturgia. Desde então, segundo o vice-presidente comercial da emissora, Walter Zagari, cada vez mais pessoas ouvem falar e assistem às novelas do canal. ''''Nosso objetivo é que uma novela dê dois dígitos de audiência'''', diz Zagari. Se depender do preço por capítulo, a Record já está emparelhada com sua concorrente Globo no horário da novela das 7. Cada capítulo da nova trama custará, em média, R$ 170 mil. Diferentemente das novelas anteriores da Record, Amor e Intrigas não traz nenhum grande nome ''''roubado'''' de outros canais. As novidades ficam por conta de Luciano Szafir e Vanessa Gerbelli, que serão os protagonistas, e Gorete Milagres e Otaviano Costa, estreantes em novelas - assim como a autora, Gisele Joras.