Novas diretrizes na associação de críticos Foi escolhida no início deste mês, em assembleia no Sindicato dos Jornalistas, a nova diretoria da Associação Paulista de Críticos de Artes, a APCA. Foram eleitos: Aguinaldo Ribeiro da Cunha (presidente), Celso Curi (vice), Dirce Lorimier Fernandes (secretária) e José Henrique Fabre Rolim (tesoureiro). No conselho fiscal estarão Edianez Parente, Mauro Fernando Mello e Marco Antonio Ribeiro. "Pretendemos dinamizar e revitalizar a APCA, com a volta de membros significativos aos quadros atuais e a entrada de representantes das novas mídias de comunicação", declara Ribeiro da Cunha, o novo presidente, que é crítico da área de teatro.