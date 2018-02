Novas batutas GUSTAVO DUDAMEL: Formado no projeto de jovens orquestras venezuelanas, foi nomeado diretor da Filarmônica de Los Angeles e acaba de lançar seu novo disco, com sinfonias de Mahler (DG). Tem 26 anos. ALAN GILBERT: Filho de músicos da Filarmônica de Nova York, foi recentemente nomeado novo diretor do conjunto. Aos 40 anos, é também regente titular da Orquestra Sinfônica Real de Estocolmo. PHILIPE JORDAN: Regente convidado principal da Ópera Estatal de Berlim, o suíço, com apenas 33 anos, tem como padrinhos os maestros Claudio Abbado e Daniel Barenboim. Precisa mais? VLADIMIR JUROWSKI: Aos 35 anos, o russo já é diretor do Festival de Ópera de Glyndebourne e regente principal da Filarmônica de Londres e da Orquestra Nacional da Rússia. TUGAN SOKHIEV: Natural da Rússia, ele, aos 29 anos, é o principal regente convidado da Orquestra do Capitole de Toulouse, com a qual lançou CD com autores russos (Naive).