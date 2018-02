Nova trama das 7 terá atriz cega

Com a promessa de ser uma inovação na teledramaturgia, a jornalista paranaense Danieli Haloten, que é deficiente visual, integrará o elenco da próxima novela das 7 da Globo, Caras&Bocas. Como uma vendedora de flores de um restaurante, ela despertará a paixão de um garçom e terá vida independente. "É a primeira novela no mundo com uma atriz cega em um dos papéis principais", diz o autor Walcyr Carrasco. Em 2006, Danieli foi repórter por um dia no Profissão Repórter, da Globo. O vídeo está no YouTube.