Nova série aborda reciclagem Produção da Canal Imaginário, a série Os Reciclados é novidade na TV Rá-Tim-Bum para dezembro, com perspectiva de chegar ao sinal aberto da TV Cultura dentro de alguns meses. Com linguagem de desenho animado, o programa explora o tema reciclagem para crianças. São 13 episódios de 5 minutos cada, com personagens feitos de material reciclado: papel, metal, e material orgânico. Entre os heróis estão personagens como Latinha, Vidraça, Pet Boy, Biorgânico (Bio) e Papel. Já os vilões são: Lixão, Chorume, Estufinha, Eca e Homem sem Noção.