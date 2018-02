Nova pintura de Banksy encontrada na Inglaterra

LONDRES - Um novo mural do misterioso artista de rua britânico Banksy, denominado Art Buff, apareceu na parede de um edifício na localidade de Folkestone, no condado de Kent (sudeste da Inglaterra), informam veículos locais.

A obra mostra uma mulher maior com fones de ouvido e que contempla fixamente um pedestal vazio com as mãos nas costas.

Depois de achar esse novo grafite de Banksy, as autoridades locais o cobriram com plásticos e buscam, com o proprietário do edíficio, uma maneira de proteger a obra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É uma oportunidade tremenda para as pessoas de Folkestone verem um Banksy original", disse uma conselheira da prefeitura local.

O mistério que envolve a figura de Banksy, assim como a contundente mensagem de seus grafites, que viraram ícones anticapitalistas, aumentaram o interesse e o valor de suas obras, que nos últimos anos se converteram em peças de colecionador.