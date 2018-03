Nova geração de compositores do País agora está Pelas Tabelas

Pedro Luís trouxe Lula Queiroga, Nilze Carvalho chamou Alfredo Del Penho, Romulo Fróes sugeriu Curumin. Todos compositores de uma turma cujo trabalho nem sempre é tão divulgado como merece, eles participam do programa Pelas Tabelas, que estreou na sexta no Canal Brasil. Na abertura, Rodrigo Maranhão e Edu Krieger relembraram o curso de música na Universidade Federal do Estado do Rio. Os 13 programas, minidocumentários de 25 minutos, mapeiam a "nova geração" de compositores brasileiros (a maior parte na década de 30) e os levam a contar sua trajetória e processo de criação. São 27, no total, de diferentes gêneros, que aparecem em duplas, à exceção do trio formado por Moreno Veloso, Kassin e Domenico Lancellotti. É a chance de eles se conhecerem melhor e de mostrarem seu repertório. "A minha geração nunca fez parte do grande esquema, porque veio depois da derrocada das gravadoras. Fomos aprendendo na rua. Nosso contato é direto com o público, mesmo que ele seja reduzido", conta Maranhão. Ele e Krieger também foram companheiros de faculdade de outros dois convidados: Raphael Gemal, que bate bola com Carlos Pontual, e Rubinho Jacobina, com Lucas Santtana. Concebido e dirigido pelos jornalistas Caio Jobim e Pablo Francischelli, o programa é dividido em entrevistas individuais e um encontro entre os compositores. A produção é da Carioca Filmes, quase tudo foi filmado no Rio, mas incluindo a cena musical contemporânea de São Paulo e de Pernambuco: Céu se encontra com Beto Villares, Chico Pinheiro, com André Mehmari, além de Romulo e Curumin. As duplas Junio Barreto e Fabio Trummer e Siba e Roberto Correa são os representantes pernambucanos. Do Rio Grande do Sul, o veterano Vitor Ramil, convidado com a maior bagagem, dialoga com o niteroiense Fred Martins. A música instrumental se faz presente com o violonista Yamandu Costa e o bandolinista Hamilton de Holanda. Siba e Roberto se conhecem há dez, e a admiração é mútua: "Ele vem de um ambiente de música de concerto, uma formação mais racional. Tenho um posicionamento mais oral. É inspirador, porque aprendo muito com a diferença. Ele é uma escola", diz Siba, que vê no programa a chance de difundir mais seu trabalho. Alfredo Del Penho já tinha cantado com Nilze Carvalho na Lapa, mas não conhecia muito bem seu trabalho como compositora. "Foi interessante para mim e será para o público, que vai ver como o compositor construiu sua identidade musical." Pelas Tabelas vai ao ar até 28 de agosto, sempre às sextas, às 21 h, com reprise aos domingos, ao meio-dia.