Nova era na iluminação teatral

Ímã, na verdade, representa duas estréias: a da nova coreografia do Grupo Corpo e a do equipamento que faz a sua luz. Trata-se do primeiro espetáculo do mundo a usar um produto que acaba de ser inventado pela americana ETC, empresa especializada em equipamentos para teatro. Paulo Pederneiras, diretor da companhia, explica como tudo aconteceu: "Queria uma luz que mudasse, mas não estava encontrando como fazê-la. Pensei nos leds, tentei o equipamento mais avançado que existia, mas ele partia das três cores básicas, o vermelho, o verde e o azul, e não fixava as tonalizações intermediárias do modo que eu estava precisando. Pesquisamos tudo até descobrir que a americana ETC tinha um projeto de fazer exatamente o que eu estava procurando. Mas era só um projeto. Ficamos em cima deles por três meses, e eles dizendo que não podiam garantir nenhuma data como previsão de lançamento. Acredita que eles começaram a fabricar na primeira semana de julho, nós o importamos sem testá-lo, porque não daria tempo por conta da burocracia da importação, e que o novíssimo equipamento chegou ao Brasil na sexta-feira? Um equipamento que ninguém ainda usou e ainda não está em nenhum teatro do mundo. Como uma necessidade pode coincidir com outra necessidade? Eu pensava que seria preciso inventar algo assim, e simplesmente existia alguém inventando exatamente aquilo no que eu pensava." "Com esse equipamento, os teatros passam a contar com um refinamento de outra dimensão. O led é outro jeito de pensar a luz, uma revolução igual à da foto digital, à do computador. O led era ainda muito rudimentar no uso em palco de teatro. Na arquitetura, nos megashows, já existia know-how, mas agora, a partir da invenção desse equipamento, que permite fixar infinitas gradações, nuances e texturas começa uma nova etapa na história da iluminação."