Nova edição de Dracula traz imagens alucinatórias Esta nova edição de Dracula, a mais famosa das lendas sobre vampiro, demonstra como um clássico da literatura pode ser criativamente revisitado, suscitando novos significados. O livro do irlandês Abraham "Bram" Stoker (1847-1912) tem no presente volume os seus 27 capítulos ilustrados por James Pyman - artista consagrado por seus desenhos algo alucinatórios e extremamente detalhistas. Composto de uma forma que incorpora elementos estruturais de diários, cartas e notícias de jornal, Dracula ganha, nesta edição, uma tipologia diferente para cada um dos capítulos. As fontes utilizadas no livro inspiraram-se na tipografia utilizada quando da publicação do romance, em 1897.