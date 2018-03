Nova civilização Data estelar: Vênus e Plutão em quadratura; a Lua começa a crescer transitando pelo signo de Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra, tudo que pode mudar depende exclusivamente do empenho e ardor de certos grupos humanos decididos a sacrificar a si mesmos em prol da espécie. Ou seja, uma nova e verdadeira civilização só surgirá do trabalho efetuado por aquelas almas que amem mais a espécie humana do que a si mesmas, fazendo o necessário para que as futuras gerações encontrem por aqui um ambiente mais adequado e fértil para que a Vida Universal seja distribuída com mais graça a todos os reinos que por aqui evoluem. Esse empenho se encontra em marcha, alimentado pela intuição, pelos misteriosos sinais e pela mão ardorosa da fé, que não é mais cega nem doutrinária, mas guiada pela inegável sensação de tudo ocorrer de acordo com um Plano. ÁRIES 21-3 a 20-4 Nos momentos mais tensos surgem as situações mais prósperas também. Quando você estiver à beira do precipício, com a alma quase tomada pelo convencimento de que tudo irá para o inferno mesmo, acontecerá a reviravolta positiva. TOURO 21-4 a 20-5 A coerência é uma virtude, mas quando você a aplica fora da hora e lugar certos que garantiriam eficiência e elegância, ela se transforma em seu contrário, uma fraqueza, a de você manifestar brutalidade e egoísmo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Paciência! Cultive e observe esta virtude, pois o seu momento atual a requer em doses para lá de cavalares. A ansiedade será sua inimiga, sempre o foi, mas agora se tornou o principal obstáculo que atrapalha tudo. CÂNCER 21-6 a 21-7 Tudo que precisa ser imposto trará resultados negativos, talvez não imediatamente, mas com certeza eles acontecerão em algum momento do futuro. No mundo humano, só o que for escolhido livremente produzirá frutos deliciosos. LEÃO 22-7 a 22-8 Por trás das adversidades que estão em andamento acena a mão misteriosa do destino, indicando a possibilidade de você subir a um patamar superior de desenvolvimento pessoal. Encontre nas adversidades a semente do seu desenvolvimento. VIRGEM 23-8 a 22-9 Perseverar não é o mesmo que teimar. À primeira vista, pareceria o mesmo, porém, perseverar é o que acontece em nome de um ideal superior, enquanto teimar é o comportamento resultante do capricho irracional. LIBRA 23-9 a 22-10 Chovem ataques vindo na sua direção, o momento é tenso e não é nada parecido com o que sua alma tinha pensado. Porém, é o que é e, por isso, será melhor munir-se de boa vontade para aceitar a situação e administrá-la bem. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Dispense as explicações, apenas permita que as pessoas façam contato com você. Em alguns casos, esse contato será feito através de críticas. Veja nelas o sinal de que seus afazeres atraem a atenção do mundo. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Haverá momentos em que a inteligência e o poder subirão à cabeça de forma enviesada. Nesses momentos, sua personalidade se achará na crista da onda, superior aos de sua espécie. Neste mesmo momento começará a queda. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Como tratar com carinho e ternura as pessoas que magoam e ofendem? Essa é uma tarefa para lá de difícil, mas é o único caminho verdadeiramente eficiente no sentido de fazer com que o relacionamento volte ao seu plano original. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A plenitude da vida será experimentada quando nada precisar ser oculto. Tudo que parecer pleno e cheio de gozo, mas que traga vergonha ao ser publicado, deve ser questionado, porque não seria verdadeira plenitude. PEIXES 20-2 a 20-3 Quando você perdoar as pessoas que no passado causaram ofensas e mágoas deixará, assim, de fazer cobranças e relacionar-se de forma atravessada com as pessoas da atualidade. O perdão liberta o passado, o presente e o futuro também.