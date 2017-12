Noticiário dublado

Imagine um jornal dublado em japonês? O Primeiro Jornal, noticiário matutino da Band, começa a ser exibido assim hoje no Japão, levado para lá pela rede local NHK, parceira de longa data da Band. O jornalístico brasileiro ganhará uma edição especial no Japão, um compilado de notícias que será exibido semanalmente no programa Ohayo Sekai (Good Morning World) do canal BS 1, centrado na transmissão do que há de mais atual no jornalismo do mundo. O canal BS 1 mantém parceria com mais de 20 canais de televisão, em 15 países. A parceria da Band com a NHK nasceu em 2005, quando a rede instalou uma sucursal brasileira dentro das dependências da Bandeirantes em São Paulo. Mais tarde, o presidente do Grupo, Johnny Saad foi ao Japão convidado pela NHK para um intercâmbio sobre TV digital. A Band acabou também comprando os direitos de exibição da minissérie japonesa Haru e Natsu, da NHK, que teve cenas gravadas em Campinas. A idéia é exibi-la durante a comemoração do centenário da Imigração Japonesa no Brasil, em junho de 2008.