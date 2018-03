Notáveis observações Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono; aLua se aproxima da fase Cheia transitando por Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra é notável que quanto mais próxima nossa humanidade se encontra de participar de eventos significativos, mais as pessoas estão bem dispostas a negar essas perspectivas. Palavras de conforto que estimulam a volta à normalidade são divulgadas e consumidas avidamente, consolidando a negação de tudo que a alma intui com clareza e certeza, mas que traz a pressão de volta e, por isso, prefere-se a mentira confortável à verdade dura. Um dia se estudará a tendência do pensamento da civilização como premonição dos ciclos de distúrbio, tal como acontece na natureza, na iminência de um terremoto, quando todos os animais parecem ficar em silêncio. Que os sabichões continuem negando tudo, enquanto isso, a vida vive. ÁRIES 21-3 a 20-4 A juventude é fundamental para ter a mente aberta o suficiente e receber com alegria as novidades. A juventude não depende de anos de vida, mas de disposição, de boa vontade e de espírito cooperativo. Jovem é quem está bem disposto. TOURO 21-4 a 20-5 Tudo que for nobre, elevado e digno de ser experimentado envolve a noção de fraternidade, inclinando ao estabelecimento de confiança mútua, colaboração e cooperação. Tudo que for contra isso, melhor nem comentar. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A realidade normal é o elefante branco que você precisa cuidar, mas que não oferece em troca nada além de aparência. Enquanto isso, sua alma é informada de outra realidade maior e melhor, que requer atenção e cuidado. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sem regras, não haverá como instituir uma dinâmica melhor para a civilização. Porém, evidentemente essas regras não são as mesmas que estabeleceram os contratos sociais do passado. Tudo precisa mudar, as pessoas precisam mudar. LEÃO 22-7 a 22-8 Os ataques de irritação são proporcionais à largura da visão. Quanto mais frequentes são esses ataques, mais estreita será a visão de vida. Quanto menos irritada for uma pessoa, mais larga e abrangente será essa visão. VIRGEM 23-8 a 22-9 Superstição não é apenas aquilo que responde ao fetichismo, mas também o convencimento de que os próprios conceitos e idéias são os melhores e maiores e que, por isso, o mundo deve render-se à presença suprema do seu Ego. LIBRA 23-9 a 22-10 O bem é teórico e o mal é prático, assim andam as coisas entre o céu e a Terra na nossa moderna e sofisticada civilização. Todos se dizem filhos de Deus, mas na prática intoxicam-se com práticas abomináveis. Isso acontece agora mesmo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Defenda-se contra as falsas manifestações de individualidade, porque no fundo são apenas constrangimentos egoístas. Uma coisa é defender o que é seu, outra diferente é cobiçar e perder o rumo por causa disso. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 É relativamente fácil conquistar o que for mais difícil, desde que a mão seja firme, a vontade imperturbável e a paz interior não for tumultuada pela ansiedade. Assim é fácil, mas vai ser assim tão sábio lá no oriente! CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O conhecimento está disponível e gratuito, mas é necessário garimpá-lo, fazer as perguntas adequadas e ter a firmeza inamovível de distinguir a verdade da mentira. Só não conhece a verdade quem tem medo dela, quem prefere a mentira. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Imaginar que o caos se torna distante só porque se mantém sob controle os assuntos pessoais é uma fantasia que não se sustenta, porque esse caos se esgueira na própria intimidade através da desordem dos pensamentos. PEIXES 20-2 a 20-3 Você quer conquistar grandes realizações? Pois então, pense no pequeno, parta do princípio que o cuidado com as sementes garantirá o enorme panorama de conquistas. Árvores magníficas começam com sementes mínimas. Assim é o destino.