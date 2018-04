Notas sobre o trabalho teatral

César Augusto é um dos diretores assistentes de Gabriel Villela, ao lado de Ivan Andrade. Além do auxílio, por exemplo, nas repetições de ensaio e na marcação dos atores, Augusto escreveu também o texto que vai figurar no programa da peça. Leia alguns trechos: "Do ?imaginai? de Shakespeare ao ?teatro desagradável? de Nelson Rodrigues. Da ação ?mimética? da tradição naturalista à criação de ?uma segunda realidade? do surrealismo. Da ingenuidade da Arte Näif aos espelhos distorcidos de Anish Kapoor. Da busca do ?ideal? moderno à ?desconstrução? do pós-moderno. Das ?contraposições estéticas e repetições de movimento? de Pina Bausch ao teatro de Gabriel Villela. Tudo isso parece imbricar-se na montagem de Vestido de Noiva, numa fusão de ambiências, cenas, figurinos, músicas e palavras, que levam o espectador a questionar se está diante da representação de uma possível realidade ou de um possível sonho (...) O cenário de J. C. Serroni e a luz de Domingos Quintiliano reforçam a ideia da simultaneidade espacial entre casa, salão de baile, altar e jazigo. O ambiente, distorcidamente espelhado, parece multiplicar o espaço, transformando-o na fragmentação da mente distorcida da personagem, que mistura a lembrança de coisas que não aconteceram com presente, realidade com alucinação, sua situação no hospital com a notícia de seu acidente - banalizado pelos jornalistas."