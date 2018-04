Notas Olavo (Wagner Moura) de cueca algemado fez a audiência de Paraíso Tropical bater recorde em ibope. O capítulo de terça-feira registrou média de 51 pontos, com 74% de share (participação no total de ligados). O colaborador de novelas da Globo Vincent Villari, que trabalhou com João Emanuel Carneiro em Cobras & Lagartos e Da Cor do Pecado, entre outros trabalhos, lança amanhã seu primeiro romance, A Lua e o Aço, às 19 horas, na Livraria Saraiva do MorumbiShopping. Hoje a ex-senadora e presidente do PSOL Heloísa Helena participa de um debate sobre a reforma política no Opinião Nacional, às 22h40, na Cultura. Estréia hoje, às 21 h, a terceira temporada do reality Project Runway, no People + Arts. Heroes foi a série mais assistida da TV paga nesta temporada. Segundo dados do Ibope, considerando todas as exibições, a audiência de Heroes foi 21% maior do que Lost, a segunda série mais vista. Por falar em audiência, o Multishow comemora um crescimento de 34% no público de 18 a 34 anos neste ano em relação ao mesmo período de 2006 no horário nobre. Segundo dados do Ibope, a emissora é a mais vista entre o público dessa faixa etária na TV paga. Zach Braff, o astro de Scrubs, encerra a 32.ª temporada do Saturday Night Live ao lado da banda Maroon 5. No ar neste sábado, às 23 h, no Sony.