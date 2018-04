Notas Dica Hoje, Marcos Campos, Gustavo Paulus e Alicinha Cavalcanti abrem a 2.ª edição do Winter Festival, em Gramado. Marcelo D2 e os DJs Gabo, Zegon, Marinho Fischetti, Luiz Eurico, Boghosian e Alê Reis pilotam as pick-ups. Happy Hour Amanhã, a chef Morena Leite autografa o livro Brasil Ritmos e Receitas, no stand da Editora Boccato, no Boa Mesa Gula & Design, no Jockey Club, das 19 às 22 h. Cartela Mais quatro agências para a coleção de Nizan Guanaes no Grupo B\YPY, a holding de serviços de comunicação que tem com Bazinho Ferraz e Guga Valente. Foram incorporadas ao grupo New Style de Claudio Xavier e Alice Coutinho, pelo know-how em trade marketing, a ReUnion, de Geraldo Rodrigues, Guilherme Schaeffer e Fernando Julianelli pela expertise em esporte e a Sunset, de Guto Cáppio e Tasso Scaff. E nasce a internética Hello, sob comando dos Alexandres Grinberg e Santos e Suzana Apelbaum. * E em papos de backstage o potin é que Nizan comprará o SPFW e a Casa Cor. Leia-se: investir e fazer bombar os negócios, que são bom cartaz para o Brasil. Geléia Geral Uma operação do Denarc que deixou o high em pânico há cerca de dois anos - um traficante que vendia drogas para bacanas entregou sua lista de clientes para a polícia - está de novo em ação. Mais um foi preso e polícia tem em mãos uma lista de nomes - conhecidos da sociedade - e começa a checar ligações perigosas. Ovas de ouro O tipo de caviar que os iranianos usam em cerimônias diplomáticas e os russos negociam como cocaína, tal a raridade no Mar Cáspio, é um must eat do Fasano Al Mare, no Rio. Rogério é único importador do caviar de Walter Alcalde que, por amizades com o high da Rússia, teve acesso a pesquisa s que indicam as águas do Rio Negro, no Uruguai, como melhor lugar do globo para sobrevivência de esturjões. Pela latitude e coloração escura da água, que protege o peixe do sol. O hype do Alcalde é internacional: ovas são osetra, suabilíssimas, cinza e malossol - que em russo significa pouco sal. Cinqüenta gramas custam R$ 450. Vale cada centavo. Hey DJ! O line up tem um bom mix: o eletrobicha canadense Tiga, Sharam do Deep Dish, Dabny Howells, Beny Benassi, Steve D?Angelo e Marc Knigth. São os DJs da versão brasileira do festival Creamfields, organizada por Luiz Eurico Klotz e Wagner Zaratini, da agência 360°. Serão duas sessões: em BH dia 30 de novembro no platô Megaspace e no Rio, no Riocentro. Nas telas A Academia de Filmes, braço audiovisual do Grupo Academia, fechou parceria com o escritor Álvaro Abreu para transformar o livro A Távola de Six em minissérie. A história, que servirá de inspiração para o roteiro, faz reflexões sobre afetividade e amizade, através das realizações pessoais, profissionais e amorosas "sem sofrimento" de um grupo de amigos. Box de Pandora Surpresa no mundo das artes. O banqueiro Edemar Cid Ferreira, condenado em primeira instância pela Justiça Federal a 21 anos de prisão por cinco crimes - levou o Banco Santos à falência em setembro de 2005 -, está atuante no mercado. Artistas têm recebido ligações do ex-banqueiro fazendo ofertas por trabalhos contemporâneos. Segundo um desses artistas, Edemar apresenta-se como ''''colecionador de arte'''' e faz ofertas generosas pelas obras. Sem título O escritor da "litera-rua" Férrez, autor de Capão Pecado, Manual Prático do Ódio e Ninguém É inocente em São Paulo - e que participará da 13ª Bienal do Livro no RJ -, está preparando um novo romance. "É uma história de um personagem só", resume. Férrez fala de solidão e explora a densidade psicológica de um único homem, chamado Calixto. Trabalha também a idéia de um mundo em constante movimento. Dá para ler um trechinho no blog ferrez.blogspot.com.