Notas Party Hoje, Marcos Campos, Alicinha Cavalcanti e Gustavo Paulus fazem a festa de lançamento do Winter Festival 2007, de Gramado, na Disco. O DJ Paulinho Boghosian comandará as carrapetas. Só homens A Cia. Sociedade Masculina ocupa o Teatro Sérgio Cardoso no próximo dia 7, às 21 h, com duas coreografias inéditas: Muito pelo Contrário, de Jorge Garcia, e Palpable, do coreógrafo grego Andonis Foniadakis. Guy Darmet, criador e curador da Bienal de Dança de Lyon, veio ao Brasil para um ensaio. Amou e levará a cia. para dançar na Maison de La Danse em dezembro. No gol Procurado pela Justiça Federal Brasileira, o iraniano Kia Joorabchian, representante da ex-parceira do Corinthians MSI, está em Londres, vivendo a vida como festa. Vive no restô Mocotó, ferve no Bouji?s e está de casamento marcado com a brasileira Tatiana Affonso. Alugou um castelo no sul da França para a cerimônia, dia 11, para mil convidados. Quarenta e dois amigos do Brasil voam para a celebração. Espreita À paisana, advogados de terceira linha estão hospedados no Blue Tree para cercar os 91 familiares de vítimas do acidente da TAM. De olho nas indenizações, aproveitam para oferecer assistência jurídica. Plus A Mostra Panorama terá um quê musical neste ano. Moacyr dos Anjos chamará o DJ Dolores para uma intervenção. ''''A mostra calca o descentralismo e Moacyr vai dar muito espaço para linguagens experimentais'''', diz Felipe Chaimovitch. Cidadão-teatro O jornalista Gilberto Dimenstein escreveu, chamou Sérgio Roveri para adaptar e Ivam Cabral, do Satyros, para produzir e dirigir Cidadão de Papel. Questões como gravidez na adolescência, trabalho infantil, desemprego e analfabetismo foram traduzidas em 20 cenas. ''''Buscamos a linguagem do humor para chegar até o jovem, mas os temas são abordados sem perder a profundidade'''', explica Roveri. Segundo o dramaturgo, a maior polêmica do espetáculo é o aborto. Gerou discórdia até entre os atores do Satyros - e será discutido através de uma personagem que engravida no Second Life. ''''Nesse caso, mais do que o aspecto moral, falaremos sobre solidão e abandono'''', adianta. Serão trabalhadas 10 cenas por apresentação, escolhidas pelo perfil do público. No fim, um debate sobre cidadania. Roda-viva Feita nos anos 30 e 40 por Jenny Klabin Segall, a tradução do último grande poema dos tempos modernos, Fausto, do poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe foi revista pelo professor da USP Marcus Vinicius Mazzari e será lançada por seu neto, o livreiro Fabio Segall. Sérgio Buarque de Holanda endossou: ''''Na tradução, Jenny seguiu o caminho mais penoso. Sua fidelidade ao original é admiravelmente absolutista e intolerante.'''' Será dia 8, na Livraria Cosmopolita. Fashion TV Karina Derise vem produzindo há seis meses na Argentina - onde o custo é menor - o conteúdo para a estréia da Fashion TV no Brasil. A Turner Broadcasting System incorporou o programa para levar ao ar pela Sky com o noticiário FTNews, e os blocos Glam, sobre moda, tecnologia e design e Glow sobre estética. Bem-bolado A ESPM anunciará, dia 27, o acordo com a Chapman Graduate School of Business, a escola de negócios da Flórida. Os estudantes do MBA Executivo da ESPM poderão ter dupla certificação após estudarem por pelo menos um ano nos EUA - e vice-versa. Multiplicação O ortopedista Sidney Schapiro corre contra o tempo para reabilitar com injeções GPS o ligamento de Juliana Cabral, capitã da Seleção Feminina de Futebol, para o Mundial da China. Adotado pelo time português Benfica, o Gravitational Platelet Separation centrifuga e separa plaquetas em plasma pobre e rico. Injetado, acelera o crescimento de células. Shapiro é dos poucos que usa o método.