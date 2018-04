Notas >>Aniversário de Valéria Afrange, Vera Miller, Cecilinha Simonsen, Ornela e Graziela Beneduci, Meméia Alves de Lima, Simone Bacchin, Viviane Orth, Zezito Pires O. Dias e Domingos Roque Carrazza. >>Nasceu Julia, filha de Karina Oliva e Alfredo Taliberti. Márcia e Luiz Alfredo vieram de Trancoso conhecer a primeira neta. >>Pedro Augusto Guerra comemora os 20 anos da Agecom no Rosa Rosarum. >>Francisco Papellás, presidente do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, recebe para a festa dos 35 anos da instituição, no Buffet Torres. >>O piloto gaúcho Klever Kolberg, que já participou 19 vezes do Rally Paris-Dakar, fala sobre superação de desafios para funcionários da Intelig Telecom. >>O chef Pascal Valero estréia o Festival da Lagosta Viva, no Le Coq Hardy. >>Alicinha Cavalcanti, Gustavo Paulus e Marcos Campos comandam lançamento do Winter Festival 2007 de Gramado, na Disco. >>A consultoria Guerra, Batista Associados recebe para coquetel em comemoração ao seu primeiro aniversário, no Espaço Onne Unigolf. >>A Grand Cru faz degustação dos vinhos espanhóis super premiados Pingus, Quinta da Sardonia e Valdivieso, na Rua Bela Cintra. >>Os professores Shuhei Hosokawa e Timothy D. Kern fazem palestra sobre o riso na Idade Media e na Modernidade, na Fundação Japão. >>A Forbes já tinha comunicado que o evento Platinum List, que saiu na coluna de ontem, havia sido adiado para setembro. Falha nossa, sorry.