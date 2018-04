Notas >>Pesquisa da consultoria britânica Brand Finance apontou a Globo como a empresa que detém o maior índice de força de marca no Brasil, fator importante para estimar o valor de uma marca. Participaram 5 mil brasileiros em sete Estados. >>A Record rufa tambores para anunciar que Lance Henriksen (quem?), um americano que atuou em filmes como Alien, fará participação na novela Caminhos do Coração. >>Vale rever: chega às lojas esta semana DVD de Armação Ilimitada. Além de seis horas com episódios da série, o lançamento traz extras com entrevistas do elenco e da direção. >>Vai bem a audiência da velharia Família Dinossauro, na Band. A série atingiu média de 4,5 pontos anteontem. >>E por falar em Band, boa a participação de Patrícia Maldonado no Atualíssima. A ex-Record já está à vontade. >>O escritor peruano Mario Vargas Llosa fala ao programa Umas Palavras, do canal Futura, amanhã, às 22 horas. >>Avesso à imprensa, o SBT convida jornalistas para apresentar sua próxima novela nacional, Amigas e Rivais. O ator Raoni Carneiro está tão empolgado que convida ''''elenco, amigos e equipe para comemorar sua participação na novela''''. >>A MTV avisa que o canal pago Fiztv nada tem a ver com a marca MTV. É um braço 100% da Abril.