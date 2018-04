Notas >>Por incrível que pareça, Olavo, papel de Wagner Moura, era, originalmente, para Selton Mello. Como o ator não topou, Dennis Carvalho sugeriu Wagner para o vilão de Paraíso Tropical. >>Fernanda Young é a mais nova colaboradora do Mais Você. A escritora promete criar novos quadros para o programa. >>O glass studio, espaço que permitirá vista de 360º no topo do novo prédio da Globo em SP, está pronto. Oficialmente, a Globo não confirma, mas o local foi projetado para abrigar os telejornais Bom Dia São Paulo e as duas edições do SPTV.