Notas Aniversário de Maria Antonia Magalhães Civita, Bruna Lombardi, Gloria Coelho, Celia Chryzman, Giovanni Bianco e Jorge Nemr. O secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, Luiz Antonio Guimarães Marrey, faz a abertura do Seminário As Organizações Sociais no Novo Espaço Público Brasileiro, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Paulo Skaf recebe para a inauguração do Centro Cultural Sesi Vila Leopoldina. A revista Forbes Brasil comemora mais uma edição da Platinum List - As 200 Melhores Empresas, no Grand Hyatt. Olavo de Carvalho lança os livros O Futuro do Pensamento Brasileiro e A Dialética Simbólica, na na Editora, Livraria e Espaço Cultural É Realizações. Ivone Gebara autografa o livro O Que É Teologia Femista, na Livraria da Vila Lorena. Neura Costa inaugura a exposição Um Clima de Lirismo, na Galeria Spazio Surreale. Vera Maria Julião lança o Wine Memories, na Casa Canela. Odete Eid abre a exposição Cabeças e Reminiscências, no Espaço Cultural V Centenário. A Giorgio Armani Parfums lança o perfume Attitude, com exposição do fotógrafo Rafael Assef, na Rua Bela Cintra.