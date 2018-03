Notas Com relação a sensação do mercado anunciante de que o Mais Você estaria sofrendo queda de audiência, Ana Maria Braga e Globo argumentam que: Não é verdade que o Mais Você esteja em baixa. Historicamente, sua média no primeiro semestre de cada ano, desde 2004, é de 8 pontos, patamar que se repete este ano (até 23/7). No período, o SBT atingiu 7 pontos e a Record, 6. Comparando as 146 edições do ano com a concorrência, o Mais Você, versus Record, venceu em 94% das vezes, empatou em 4% e perdeu em 2%. Contra o SBT, foram 80% em vitórias, 11% em empate e 9% em derrotas.