Nossa função DATA ESTELAR Sol e Plutão em quadratura; Lua continua minguando ao transitar pelo signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade é confrontada com todos os horrores e brutalidades que ela mesma provoca e vem provocando ao longo de gerações, porque na intimidade acalentou essas ideias, a despeito de se mostrar cheia de pudor e recato nas atitudes formais. Não se deve desanimar ante o panorama, pois seria impossível limpar a consciência de nossa espécie fingindo que tudo isso é coisa dos outros, dos eternamente misteriosos outros aos quais culpamos pelas desgraças. A única e verdadeira desgraça advém de não termos conseguido ainda estabelecer uma civilização cuja coluna vertebral seja o fato de que, antes de mais nada, temos de funcionar em conjunto, coesamente e em virtude de nossa função no Universo. Áries >>21-03 a 20-04 Siga pelo caminho traçado pela sua própria ambição sem pudor nem temor, porque vozes assustadoras se erguerão para fazer você duvidar de que tudo procede da melhor forma possível. Siga em frente, sem olhar para os lados. Touro >>21-04 a 20-05 Diversos assuntos dos quais sua alma é informada devidamente travam o bom andamento de tudo que você mais desejaria realizar. Normalmente, você enfrentaria tudo imediatamente, mas no momento esta não seria a melhor atitude. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Quanto mais perto você se sentir de algo importante, controle ainda mais sua excitação, pois mesmo que esta for legítima, seria dificilmente bem acolhida pelas pessoas próximas, que andam confusas e medrosas por causa do estado do mundo. Câncer >>21-06 a 21-07 Se as coisas deixassem de ser feitas quando surgem as contrariedades, então nossa humanidade nunca teria saído das cavernas. Toda evolução implica no fortalecimento do objetivo por causa das adversidades e contrariedades. Leão>> 22-07 a 22-08 Você já sabe, todo conceito que não for revisado periodicamente corre o risco de transformar-se em preconceito. É por isso que a alma deve dar a bem-vinda às crises, porque elas são o melhor motivo para reavaliar todos os conceitos. Virgem >>23-08 a 22-09 Valorize devidamente todos os seus adversários, porque não será diminuindo-os que você conseguirá superá-los. Pelo contrário, este é o sagrado momento em que sua alma deve ceder para ganhar e ajoelhar-se para se elevar. Libra >>23-09 a 22-10 Nunca é muito fácil conhecer bem as pessoas, às vezes isto demora muito tempo. Acontece que as pessoas revelam a si mesmas nos momentos críticos, quando automaticamente vão além dos personagens que elas mesmas acham ser. Escorpião >>23-10 a 21-11 Veja nos inúmeros e diversos problemas que surgirem a oportunidade de aprimorar seu desempenho. Quando todo mundo perder a cabeça, veja nisso a oportunidade de intervir com precisão e firmeza para que as coisas continuem em marcha. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Tudo que impede seus movimentos não vai prevalecer, é apenas temporário. Porém, a urgência que sua alma sente impede esta visão e, por isso, você corre o risco de exercer força quando o melhor a fazer seria tratar tudo com carinho. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Os hábitos são muito bons, mas chega o momento em que precisam ser mudados, para que a sua vida proceda com toda a glória e a beleza que lhe são inerentes. Por isso, evite acomodar-se demais nos hábitos, disponha-se a mudá-los. Aquário >>21-01 a 19-02 O medo faz com que as pessoas só enxerguem problemas. Na verdade, como elas só se concentram nisso, são elas mesmas as que produzem esses problemas. Tenha compaixão delas, cuidando para não envolver sua consciência nessa onda. Peixes >>20-02 a 20-03 A única coisa verdadeiramente importante da atualidade é você luzir seus melhores talentos para dar conta de tudo que precisa ser feito. Quando surgir aquele pensamento que diz não haver tempo para tudo, rejeite-o sumariamente.