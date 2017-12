Nos trilhos A indústria nacional de material ferroviário precisa se modernizar. O recado é de Roger Agnelli, da Vale do Rio Doce, ao comentar a notícia - publicada nesta coluna - referente à venda de trens no Brasil. Traduzindo: a Vale está fazendo licitação internacional para compra de 12.500 vagões, mas se depara com um obstáculo: "Hoje existe no País o monopólio na seção de truques", resume Agnelli. Truques, bem entendido, são os engates que ligam vagões. Nos últimos três anos, a Vale comprou 11 mil vagões - 93% brasileiros.Quer continuar comprando aqui, mas a preços competitivos. Ela vem O martelo foi batido: Gisele Bündchen renovou seu contrato por mais um ano com a Colcci. Isso quer dizer que a top tem presença garantida no Brasil em janeiro e junho de 2008, quando ocorre o Fashion Rio. O valor do cachê? Por volta de R$ 1 milhão, segundo consta. Em se tratando de Gisele, uma bagatela. No papel O Relatório Nacional do Brasil, recém-concluído pela Agência Internacional de Energia Atômica, informa que o País "vem mantendo alto nível de segurança em suas centrais nucleares". Existem "defesas efetivas contra o perigo radiológico" e o Brasil "alcançou os objetivos da Convenção sobre Segurança Nuclear". Quer dizer que a nação pode, então, relaxar? Digital Projeto do Senado, que autoriza a liberação de presos com controle eletrônico, bastante comum nos EUA, já foi aprovado e enviado à Câmara. São Paulo, Minas e Paraná têm interesse na implantação do sistema, de olho no problema da superlotação dos presídios. Dia do charme A Tiffany&Co. vai homenagear dez jovens brasileiras. Elas foram escolhidas como representantes do Charmed by Tiffany, que acontece no dia 29, na loja do Shopping Iguatemi. Entre as "charmosas" que estarão por lá, Taís Araújo, Fernanda Lima, Helena Linhares e Patrícia Jereissati. Accomplia Num leilão que mobilizou editoras de todo o mundo, a Rocco acabou levando a melhor. Ficou com os direitos de publicação, no Brasil, de Wall Street Diet. O livro, da nutricionista Heather Bauer, traz um plano de perda de peso especial para executivos. Sai por aqui no próximo ano. Confusão A desorganização que imperou no Morumbi, no jogo Brasil-Uruguai, foi uma somatória de erros que comprova que há muito chão para se organizar uma Copa de sucesso em 2014. CBF, Prefeitura e as empresas que compraram os camarotes dividem a responsabilidade. A estratégia de trânsito, por exemplo, transformou a área próxima ao estádio num caos incontrolável. E a entrada e saída de convidados era de jogo de segunda divisão. Luzes das cidades O governador José Serra conversou longamente durante o jantar no Palácio dos Bandeirantes, logo após o jogo, com seu colega Sérgio Cabral. Assunto? Problemas das cidades... Viagem "loooonga" O governador Blairo Maggi, que também aceitou o convite de Serra para assistir ao jogo e jantar, preferiu se precaver e não contar com os aeroportos brasileiros. Usou seu próprio jatinho, mas teve que descer em Jundiaí. Demorou menos tempo no ar do que em terra para chegar ao jogo. A conferir Com toda a apreensão em relação ao destino dos mercados financeiros, há quem aposte que os chineses vão acabar conseguindo abocanhar um pedaço do Banco UBS, grande perdedor nessa crise de hipotecas (subprimes) no mercado americano. Mais difícil, no entanto, será o Banco Santander ter sucesso na negociação de alguma participação no Citigroup, considerado o maior perdedor nessa mesma crise. Centrilhões Mesmo com vários espetáculos percorrendo o mundo ao mesmo tempo, o pessoal do Cirque du Soleil não descansa. Acabam de anunciar mais uma produção para estrear em 2010. Será uma montagem permanente, em homenagem a Hollywood, que só poderá ser vista no Kodak Theatre, onde acontece todos os anos a entrega dos Oscars. Com coreografia do francês Philippe Decouflé, vai custar US$ 100 milhões. Grande utilidade Não se sabe direito por que, mas o governo Lula não só criou o cargo de "Embaixador Extraordinário para a Mudança do Clima", como já indicou o superdiplomata cuja missão - imagina-se - seja a de fazer chover. Trata-se de Sérgio Barbosa Serra. Se der certo, Lula poderia criar o cargo de ministro dos juros baixos, bem como o dos vôos sem aborrecimentos. Impressão Digital Vivien Mello Suruagy Primeira mulher a dirigir um sindicato, Vivien Mello Suruagy, presidente do Sindinstalação, tem como uma das principais metas de sua gestão - a outra é aumentar a formalidade no setor - a formação de mão-de-obra qualificada. "Todos esses suados investimentos previstos poderão acabar empacados pela falta de pessoal especializado." Na frente Petrobrás e BNDES acham que podem atrair novos sócios de fora do setor petroquímico para participar dos grandes projetos da área. Gente grande como Vale do Rio Doce, Votorantim, Camargo Correa e Usiminas. A pedido do presidente Lula, o ministro Guido Mantega se reúne hoje com as centrais sindicais em São Paulo. Assunto? A famigerada reforma tributária. O produtor de vinhos portugueses Luiz Pato recebe em Portugal István Wessel, na tradicional Confraria das Bairradas, que ocorre sempre no último sábado de novembro. Wessel será entronizado como confrade. Ponto para Alex Flemming. O artista é o primeiro brasileiro a fazer parte do acervo da Berlinische Galerie, de Berlim. Compraram um Flying Carpet. Jorge Gerdau, Frederico Curado e Luciano Coutinho, do BNDES, prestigiam o Prêmio Nacional da Qualidade. Segunda-feira, no Hotel Unique, com Fernanda Montenegro como mestre de cerimônias. Alberto Jacobsberg , da Aurora, recebe o enólogo português Luís de Sottomayor mais Jorge Guimarães, do Porto Ferreira, no rasante da dupla pelo Brasil. Sergio Fingermann encabeça bate-papo sobre o tema Escritos de Artista: a Experiência do Pintor, hoje, na Livraria da Vila, da Vila Madalena. O produtor de vinhos alemão Johannes Selbach comanda hoje jantar e degustação de vinhos riesling no Porto Rubaiyat. Dúvida cruel pelos mercados financeiros: quanto vão ter que se apreciar as moedas asiáticas para reduzir o desequilíbrio do dólar?