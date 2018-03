Nós não somos produto do meio ambiente Data estelar: Mercúrio e Urano em trígono, a Lua aproxima-se de sua fase cheia transitando por Capricórnio. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa espécie humana atingiu o ponto culminante, e por isso encontra seu verdadeiro destino, que desde sempre foi o engrandecimento do Universo através de sua presença. Essa constatação subverte toda a educação que recebemos ao longo de inúmeras gerações, onde tanto a antropologia quanto a psicologia e todas as ciências humanas apontavam para a realidade de todos sermos produto do meio ambiente, e que por isso sobreviveria e venceria aquele e aquela que melhor se adaptasse. Contudo, caiu a ficha de que nossa humanidade não é produto do meio ambiente, mas produtora deste, pelo que o apequenamento ou engrandecimento da realidade é pura e absoluta responsabilidade dela, como espécie, e de cada indivíduo em particular. ÁRIES 21-3 a 20-4 Você pode contar com que sempre haverá algum espírito de porco bem perto para espalhar a brasa de seu entusiasmo. Porém, nunca organize seu destino em torno dessa eventualidade, pois isso significaria dar munição aos seus adversários. TOURO 21-4 a 20-5 Pense bem: se você busca vencer e ganhar terá de, necessariamente, preparar sua alma para as condições contrárias, pois seria ilusório de sua parte tentar se convencer de que a vida só lhe traria vitórias e prosperidade. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A parte mais difícil é chegar a um entendimento, a um acordo, e por isso todo mundo quer pular essa fase. No entanto, nada mais será possível sem que isso seja concluído da melhor forma possível. Faça a sua parte, ceda todo o possível. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sabe aquela história de fazer passar camelos pelo buraco de uma agulha? Essa imagem é perfeita para você entender a dificuldade que representa transformar idéias em obras consumadas. Parece impossível, mas faz parte da realidade. LEÃO 22-7 a 22-8 Opte pela invisibilidade, pois brilhar no tempo atual significaria colocar-se à disposição da raiva que paira no ar e circula através das pessoas que só esperam encontrar alguém no centro do palco onde despejar seus sentimentos. VIRGEM 23-8 a 22-9 O estado de nervosismo aumenta e, por isso, as pessoas se dispõem a ser agressivas umas com as outras, independentemente de haver verdadeiras razões para tanto, se agarrando a picuinhas para reagir desproporcionalmente. LIBRA 23-9 a 22-10 Os relacionamentos humanos se tornaram difíceis e complexos justamente porque cresceram, podendo, a partir de agora, assumir tarefas maiores, na medida da ambição lançada ao futuro. O futuro é agora mesmo, tudo pode ser realizado. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Pense: será que vale tudo para chegar lá? Pense bem: será que, depois de ter cometido faltas graves em benefício próprio, você conseguiria realmente desfrutar os resultados? A alma leve é algo que não tem preço. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A severidade é uma atitude de duvidosa reputação, pois, apesar de investir-se com o espírito da verdade, caminha pelo instável caminho onde se transforma rapidamente em sede de vingança e desejo de punição. A pergunta é: a severidade é útil? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O melhor destino que se pode dar a todas as discussões que andam acontecendo é as pessoas se organizarem melhor, colocando todas as coisas no eixo certo. Contudo, nem sempre as pessoas demonstram uma boa vontade assim. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A grande ilusão que permeia o comportamento humano é a de que, encontrando-se os culpados que respondam pelos erros cometidos, então tais erros deixariam de existir. Na verdade, nada se resolve assim, a não ser a sede de vingança. PEIXES 20-2 a 20-3 A cooperação mútua deve deixar de ser mero ideal e transformar-se em obra concreta, parte ativa e integrante da realidade cotidiana. Este é o momento da história em que é dada a oportunidade que faltava para isso ser assim.