Noiva em fuga Vida de noiva cansa, ainda mais no calorão de Jacarepaguá, onde a Globo mantém seus estúdios, no Rio. Entre uma cena e outra do casamento de Suzana, sua personagem em Três Irmãs, Carolina Dieckmann dá uma escapada e descansa no sofá, sob a bênção do ar condicionado. O casório vai ao ar sábado, às 19h.