Noite de rap na Pompéia tem KL Jay O DJ KL Jay, o motor rítmico dos Racionais MC''''s, toca hoje e recebe convidados, como Parteum, Max B.O. e Kamau, na choperia do Sesc Pompéia (Rua Clélia, 93, tel. 3871-7700), com ingressos de R$ 8 a R$ 20, a partir das 21 horas. É o show-festa de encerramento da Segunda Mostra de Filmes Hip Hop de São Paulo. O evento marca ainda o lançamento oficial do CD-mix Rotação 33 - Fita Mixada, dos Racionais, gravado ao vivo e sem truques de edição, e do álbum Envelhecido 13 Anos, do grupo Rua de Baixo, que também participa da noitada de rap.