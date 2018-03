Noite de poesia judaica na Casa das Rosas Hoje, às 19 horas, a noite será dedicada à poesia e canções hebraico-judaicas na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37, tel. 3285-6986). Sob organização de Karen Kipnis, o evento, integrante do ciclo mensal Poesia dos 4 Cantos, vai apresentar um recital de poesias judaicas com a participação de Claudio Daniel, Moacir Amâncio e Frederico Barbosa, entre outros, a leitura de traduções de Haroldo de Campos e Moacir Amâncio de textos hebraicos e um show com a cantora Fortuna. A Poesia dos 4 Cantos é um projeto voltado à divulgação de literaturas pouco conhecidas pelo público brasileiro, como a árabe, a coreana, etc. Entrada franca.