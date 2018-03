Noite de debate e autógrafos com Hatoum Hoje, às 20 horas, ocorre um debate com Milton Hatoum, seguido de lançamento e sessão de autógrafos do livro de contos A Cidade Ilhada, no Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195, telefone 3095-9400). É o primeiro livro de contos do escritor e cronista do Estado, que lapidou os textos que escreveu ao longo dos últimos dez anos. São relatos que refletem a trajetória do autor, que partiu de Manaus para, ao mesmo tempo, descobrir o mundo. "Fui na contramão da carreira da maioria dos escritores, que começam publicando contos. Mas os meus sempre sofrem releituras e alterações, pois descobri que podia abreviar e adensar ao mesmo tempo", disse ele.