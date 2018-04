Elas não saíram da cova, mas quase; ou por assim dizer. De um baú (nem sempre metafórico), certamente saíram. São ficções e não ficções, longas e curtas, algumas inacabadas ou dadas como perdidas, outras condenadas ao lixo pelo autor, exumadas por herdeiros gananciosos e não raro desfiguradas antes de entrar na gráfica. Vítimas mais notórias e recentes dessa exploração póstuma: Ernest Hemingway, Leon Tolstoi, Mark Twain, Graham Greene, Vladimir Nabokov, Jack Kerouac, Roland Barthes - para destacar apenas os escritores mortos no século passado. Daí a exclusão, entre outros, de Roberto Bolaño e David Foster Wallace. Com a crescente retração do mercado editorial, a falta de escrúpulos dos editores atingiu novos patamares. Pouca importa se o autor determinou que nada além do que publicara em vida devesse constar de sua bibliografia e mandou dar sumiço em originais muito aquém das suas expectativas. No vale-tudo póstumo, caiu na rede, é peixe. Mas Moby Dick, não custa lembrar, era um mamífero. Reencarnar Max Brod é fácil, difícil é encontrar uma obra inédita do nível das que Franz Kafka não queria deixar ao alcance alheio e Brod, felizmente, recusou-se a destruir. O caso de Kafka é a exceção que confirma a regra. Em princípio, o desejo do autor deveria prevalecer sobre a vontade dos herdeiros, os interesses dos editores e a curiosidade dos leitores, dos críticos e dos biógrafos. Mas não é assim que as coisas funcionam. Os herdeiros viraram uma praga cultural, cujo poder decisório costuma pôr em risco reputações artísticas consolidadas, quando não alimentam a já robusta indústria de futricas, escancarando intimidades de cartas e diários que se pretendiam eternamente secretos. Há pelo menos seis meses que se discute, na França, se Nathalie Léger e a editora Du Seuil de fato abusaram do recato de Roland Barthes (1915-1980), trazendo a público o catártico "diário de luto" que o teórico francês escreveu motivado pela morte da mãe, em 1977. Livro de memórias e reflexões sobre a perda e a orfandade, Journal de Deuil expõe, en passant, a homossexualidade do autor, que ele, discretíssimo, procurou sempre disfarçar. Vladimir Nabokov (1899- 1977) pediu à mulher, Vera, que queimasse os 50 cartões nos quais esboçara uma novela, intitulada The Original of Laura, ela remanchou, e a decisão de incinerar o último texto inédito do autor de Lolita virou, após a morte dela, em 1991, um dilema para Dmitri, o hamletiano filho do casal, que, depois de muito unidunitê, vendeu a novela, um festim de Eros e Tanatos, à revista Playboy. O biografado escritor de The Real Life of Sebastian Knight, primeiro romance de Nabokov em inglês, também achava que "só as obras perfeitamente acabadas têm direito à permanência". E pensar que Nabokov o escreveu trancado num banheiro de Paris, para não perturbar o sono da mulher e do filho pequeno. Dmitri não soube lhe retribuir a gentileza. Graham Greene (1904-1991) dificilmente autorizaria a publicação de The Empty Chair, novela inconclusa há tempos encontrada num arquivo da Universidade do Texas, em Austin, mas seus herdeiros a cederam à revista literária Strand, que há duas semanas divulgou o primeiro dos seus quatro capítulos. É uma história de crime e mistério, sem maiores pretensões literárias e nenhuma pista sobre o verdadeiro assassino, cuja identificação será submetida a uma gincana de palpiteiros que leem a Strand. O editor da revista, Andrew Gulli, é bom de marketing. Não faz muito tempo divulgou em primeira mão uma penca de contos e ensaios inéditos de Mark Twain (1835-1910), cuja fecundidade sempre foi um maná para os editores. Três anos antes de concluir o texto definitivo de Guerra e Paz, Leon Tolstoi (1828-1910) apresentou aos mais chegados uma versão reduzida do caudaloso romance, com mais paz e menos guerra, que só depois da morte do autor ousaram publicar. Centenas de páginas mais curto, quase sem as conversas em francês e com o principe Andrei sobrevivendo à Batalha de Borodino, é um digesto da versão final, leitura para preguiçosos. Sua tradução para o inglês foi há pouco comprada pela HarperCollins para competir com a nova tradução que o casal Richard Pevear-Larissa Volokhonsky fez, da versão completa, para a Knopf. Não será surpresa se a versão compacta vender mais que a outra no país do Reader?s Digest. Se algumas obras encolhem, outras, também manipuladas por herdeiros, crescem e readquirem o tamanho e a forma que originalmente tiveram. Há nove anos, a University of South Carolina Press editou a "versão do autor" (ou, mais precisamente, o primeiro tratamento) de Look Homeward Angel, romance autobiográfico de Thomas Wolfe (1900-1938) publicado pela primeira vez em 1929, depois de podado (muito bem podado, diga-se) por Maxwell Perkins, o maior editor da Scribner em todos os tempos. Wolfe nunca se conformou com a copidescada executada por Perkins, mas, a essa altura, só a estudiosos e wolfemaníacos pode interessar a leitura de um calhamaço cujo manuscrito, com 66 mil palavras a mais, mal cabia num baú. Com o contista Raymond Carver (1938-1988) aconteceu algo parecido. Tido como um dos pilares da prosa minimalista, Carver era, na verdade, um escritor mais palavroso do que as narrativas submetidas à lâmina de Gordon Lish, seu editor na Knopf, nos fizeram crer. Compulsivo, Lish reescrevia e cortava (às vezes mais de 50%) dos contos de Carver; alterava-lhes o desfecho e até o título; nem sempre para melhor. Lish foi mais que um editor, foi um Svengali editorial. Reli há dias os 17 contos de What We Talk About When We Talk about Love, na versão pré-Lish, que agora fazem parte de uma coletânea intitulada Beginners, traduzida pela Cia. das Letras com o título de Iniciantes. Organizada por dois acadêmicos a pedido da viúva do escritor, Tess Gallagher, a quem Carver dedicou What We Talk..., em 1981, com a promessa de que um dia ela iria republicá-la na versão completa, é outro livro. Quase todos os contos tornaram-se menos lacônicos, mais densos, sendo que um deles, Coisinha Boa (A Small, Good Thing, no original), rebatizado de The Bath (O Banho) por Lish e adaptado por Robert Altman num dos episódios de Short Cuts, cresceu mais ou menos um terço e ganhou um final mais tocante. Exumações assim são sempre bem-vindas. Ernest Hemingway (1899- 1961) não teve a mesma sorte. A atualização que seu neto Sean impôs à recente reedição de A Moveable Feast só não é uma fraude completa porque os textos nele incluídos afinal foram escritos pelo próprio Hemingway. Obra póstuma desde a primeira edição, as memórias parisienses do escritor, publicadas em 1964 e três anos depois traduzidas por Ênio Silveira para a Civilização Brasileira, com o título de Paris É uma Festa, nem cresceram nem diminuíram, apenas sofreram intromissões descabidas. Tudo por causa da avó de Sean, Pauline Pfeiffer, segunda mulher de Hemingway, que, na opinião do neto, "foi mal tratada pelo avô", no final do livro. Sean ceifou trechos do último capítulo, substituindo-os por outros mais simpáticos a Pauline, e reduziu a um apêndice todas as partes que o desagradavam ou, conforme alega, "não correspondiam às reais intenções editoriais do avô", pois teriam sido enxertadas à sorrelfa pela quarta mulher do escritor, Mary Welsh, a quem também acusa de haver criado todo o fecho do livro (Paris Continua Dentro de Nós). Invencionice pura. A.E. Hotchner, biógrafo do escritor e partícipe do processo de criação de A Moveable Feast, desmentiu todas as alegações de Sean, em artigo publicado há duas semanas no New York Times. Na versão consagrada de Paris É uma Festa, Pauline nem sequer é citada nominalmente. Hemingway, então casado com Hadley Richardson, protagonista do livro, só se refere à avó de Sean obliquamente, como um caso amoroso que lhe parecia passageiro. Quando as memórias chegam ao fim, ali por volta de 1926, o casamento com Hadley já dera o que tinha que dar, mas Hemingway só trocaria oficialmente de companheira no ano seguinte. Pauline viveu com ele até metade da década de 1930. Já moravam em Cuba quando ele se embeiçou pela jornalista Martha Gellhorn, e com ela foi viver a grande aventura da Guerra Civil Espanhola. Herdeiros, por que tê-los?