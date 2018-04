No Uruguai, Belchior diz que volta ao Brasil Depois de algumas semanas de especulações e piadas na internet sobre o paradeiro de Belchior, a estratégia de marketing do cantor vem surtindo efeito. Uma semana após reportagem apresentada no Fantástico, que informava que o músico estava sumido havia dois anos sem manter contato com a família, o mesmo programa localizou Belchior em uma pousada em San Gregório de Polanco, no Uruguai. Em entrevista, ele disse não ser uma celebridade e ter se isolado para traduzir seu cancioneiro para o espanhol e compor. Agora com os holofotes voltados para si, Belchior garantiu que, assim que terminar o trabalho, retornará ao Brasil.