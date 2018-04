No teatro, a raiz de seu aprendizado sobre encenação

Após encerrar as filmagens de Fanny e Alexander (1982) e de ter anunciado sua despedida do cinema, Ingmar Bergman confidenciou ainda que apenas o teatro o satisfazia. "Acredito que o teatro é a linguagem, a capacidade da palavra para fazer-se corpo e imaginação ao mesmo tempo", disse ele, em 1990, quando acreditava que fazer cinema exigia muita força, musculatura que pensava já não mais dispor - felizmente, ele mesmo se contradisse anos depois e ainda voltou a filmar verdadeiras pérolas, como Sarabanda. Apesar do sucesso de sua carreira cinematográfica, Bergman nunca permitiu ofuscar sua atividade teatral. Na verdade, ao final da vida, as duas artes circulavam juntas em suas veias: basta observar a existência de um universo fronteiriço entre cinema e teatro em Fanny e Alexander, Depois do Ensaio (1984) e o próprio Sarabanda. Bergman contava que descobriu o teatro quando estava com 14 anos, quando assistiu, maravilhado, a uma montagem de O Sonho, de Strindberg. "Foi a primeira vez que experimentei isso a que chamam a magia do ator, a magia do teatro", recordava-se ele que, ao final de seus estudos universitários de História e Literatura, foi acolhido por uma equipe de comediantes amadores. Assim, em 1938, montou Vers un Port Libre, de Sutton Vane, sua primeira peça. Três anos depois, foi a vez de um texto próprio, A Morte de Polichinelo, que o convenceu a fazer do teatro sua profissão. Shakespeare viria em seguida, assim como Strindberg, nome obrigatório para toda uma geração de suecos. Depois de decidir não mais montar um texto seu ("Estar dia após dia escutando frases que escrevemos é um sofrimento"), ele assumiu, em 1944, a direção do teatro municipal de Halsingborg. Afogado em dívidas, o local conseguiu se recuperar graças ao êxito dos primeiros espetáculos dirigidos por Bergman - é desta época, por exemplo, sua primeira experiência com Shakespeare, por meio de Macbeth, que os críticos apontaram como uma montagem antinazista. Em seguida, ele aceitou o convite para dirigir o teatro de Gotemburgo, onde enfileirou três sucessos decisivos: Calígula, de Albert Camus; Um Bonde Chamado Desejo, de Tennessee Williams; e Divinas Palavras, de Valle-Inclán. O êxito o levou até o teatro municipal de Malmoe, onde Bergman recordava ter vivido os momentos mais felizes de sua vida. Foi ali também em que ele descobriu o extraordinário grupo de atores que o acompanhará em seus filmes: Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Max Von Sydow, entre outros. Também nessa época iniciou sua carreira cinematográfica, com Crise (1945), comprovando que o teatro lhe conferiu um visão mais amadurecida - a partir da experiência trazida pelo palco, Bergman desenvolve histórias que trazem a perfeita representação do íntimo. Na verdade, Bergman respeitava uma antiga tradição de seu país de manter intensas relações entre cinema e teatro. Basta lembrar de Victor Sjöström (considerado um mestre por Bergman, que o convidou para o papel do velho Isak em Morangos Silvestres), e Alf Sjöberg, autor de uma primorosa adaptação cinematográfica de Senhorita Júlia. Bergman, aliás, realizou cenários para as peças dirigidas por Sjöberg, além de trabalhar como roteirista em alguns de seus filmes. Os mestres do palco também exerceram influência definitiva, como o já lembrado Strindberg. Por meio de sua obra, Bergman descobre como os diálogos podem revelar o angustiante mundo interior de qualquer personagem. Assim, se sua carreira cinematográfica pudesse ser representada como uma árvore frondosa, o teatro certamente seriam suas raízes.