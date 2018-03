No olhar de Bolt, o segredo do sucesso da arte de animação

Especialistas de mercado afirmam que o Blu Ray é uma mídia sem futuro, que já nasceu morta (como o laser disc), mas Bolt - Supercão registra recorde de vendas em DVD e no formato. O lançamento da Disney inclui numerosos extras, inclusive o curta produzido para acompanhar o filme de Chris Williams. Doug Bennett é o supervisor de animação. Ele conversou pelo telefone com o repórter do Estado. Qual é a grande desafio de uma animação como Bolt? Como sempre, os problemas técnicos são imensos, mas isso é um estímulo. O verdadeiro desafio é o roteiro. O que faz a diferença na animação moderna é a qualidade do roteiro, que é muito pensado e desenvolvido. Bolt vive num mundo de fantasia que pensa que é real. A situação já foi vista em O Magnífico, de Philippe de Broca, com Jean Paul Belmondo. Conhece o filme francês? Não, mas se tem pontos em comum fico muito curioso em assistir. Prometo procurá-lo. O supercão possui olhos muito humanos. Foi difícil chegar a isso? Que bom que você percebeu! Foi minha contribuição, o que pode parecer presunçoso. O conceito do personagem havia sido definido por Chris (o diretor Williams), mas Bolt não conseguia produzir a empatia que buscávamos. Minha tarefa foi torná-lo mais ?redondo? para o espectador. Os olhos foram fundamentais. Alguma referência em particular? Seria difícil ignorar uma animação clássica da Disney, A Dama e o Vagabundo, de 1955, que, aliás, é um de meus desenhos favoritos. Serviço Bolt - Supercão. DVD e Blu-Ray da Disney. Dir. Chris Williams. Entre R$ 44,90 e R$ 54,90