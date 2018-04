No mundo Trama relata o sonho revolucionário de Che e Fidel Muertos de Amor é o relato de um sonho revolucionário, o do Exército Guerrilheiro do Povo, que entre 1963 e 1964 buscou reproduzir, ao norte de Salta, na Argentina, a guerrilha rural de Che e Fidel Castro em Cuba e que esteve sob comando do jornalista Jorge Ricardo Masetti, nomeado o "Segundo Comandante" pelo próprio Che. Com uma prosa nua, que não se compadece de ninguém, Jorge Lanata escreve sobre a militância argentina dos anos 60 e 70. Ele cria uma trama unindo as peças soltas dessa breve guerrilha tão audaz quanto inexplicável; uma trama em que se escutam diversas vozes: testemunhos, anedotas, cartas, denúncias e protagonistas de uma história que exibe menos certezas que perguntas. Para entender sobre a vida e obra da poeta Sóror Juana Aproximaciones a Sor Juana busca constituir-se em um espaço de diálogo e reflexão para escutar o que ela mesma tem a dizer, contagiando com seu exemplo. A obra reúne textos de alguns dos mais reconhecidos estudiosos sobre a religiosa católica, poeta e dramaturga, que integrou o chamado Século de Ouro, que teve também Marie-Cécile Bénassy-Berling, Margo Glantz, Antonio Rubial García, Sara Poot-Herrera e José Pascual Buxó. Da análise histórica à literária, dos estudos culturais à perspectiva do gênero, da erudição mais deslumbrante ao dado curioso que revela novos aspectos de sua vida e obra, esse conjunto de textos pretende dar conta da paixão que marcou cada palavra de Sóror Juana. A importância do ouro na sociedade pré- colombiana Existem livros que realizam o milagre de abrir portas remotas da história humana. E, ao fazê-lo, nos permitem percorrer passagens e reviver momentos que até então nos haviam sido vetados. Orfebrería y Chamanismo é um desses livros. Nele, Gerardo Reichel-Dolmatoff nos revela o aspecto mais importante da vida das comunidades pré-colombianas: o papel determinante do xamã e o alucinante entorno mágico-religioso onde realizava suas funções. Uma história completa e fascinante, escrita em ouro pelos ourives aborígines que elaboraram peças destinadas ao uso do ritual. E certamente explica por que esse "ouro dos antigos" segue sendo uma obsessão entre os grupos indígenas atuais.