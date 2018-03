No meio das mentiras, duas ou três verdades Data estelar: Mercúrio e Netuno em quadratura, Marte e Plutão também; a Lua é Nova no signo de Touro. Enquanto isso, aqui na Terra mentiras aos montes são misturadas com duas ou três verdades e, assim, procede-se com o trabalho intencional de iludir as massas, de modo que não se veja a crueldade que está em andamento. Este é um momento de imenso perigo para o futuro de nossa civilização, porque tendo o poder decadente perdido o controle de tudo, principalmente do dinheiro, só lhe resta apelar à crueldade, como instrumento disseminador de terror, de ódio e de separatismo. Duas ou três verdades ocultam uma montanha de mentiras e ilusões destinadas a enganar e produzir alucinações coletivas. Neste momento há mais clareza na mente de um paranoico do que na das pessoas supostamente esclarecidas. Isso é uma pena. ÁRIES 21-3 a 20-4 Distribua recursos, essa será a melhor e mais segura maneira de garantir a colaboração das pessoas próximas. Distribua recursos, mas não se iluda ao ponto de esperar agradecimento, porque as pessoas tendem a ser ingratas mesmo. TOURO 21-4 a 20-5 Inúmeros assuntos testam sua paciência, que já não anda lá essas coisas. Melhor será respirar fundo várias vezes antes de se deixar levar por qualquer tipo de atitude impulsiva que, depois, se tornaria motivo de arrependimento. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você não precisa nadar em dinheiro para considerar que trilha a prosperidade. Você não precisa gastar, obtendo sinais exteriores de riqueza, para que o mundo comprove sua prosperidade. Você apenas precisa sentir a prosperidade. CÂNCER 21-6 a 21-7 Tome a iniciativa, só você pode executar o que é necessário. Leve em conta, também, que para tomar a iniciativa será necessário abandonar a atitude de esperar que as pessoas pertinentes façam o que não conseguiram fazer até agora. LEÃO 22-7 a 22-8 Suporte a pressão, conviva com ela, torne-a sua melhor amiga no momento atual. Essa pressão é incômoda, mas promove o fluxo de criatividade necessário para se encontrar uma verdadeira solução para o que está acontecendo. VIRGEM 23-8 a 22-9 As perspectivas sombrias hão de ser tratadas com a maior leveza possível, inclusive porque muitas delas ficarão como perspectivas, pois nunca se realizarão. Perceba, agora mesmo, toda a beleza que há no mundo. LIBRA 23-9 a 22-10 Mantenha seu coração aberto e aja com profunda sensibilidade a respeito das pessoas próximas. Esse tipo de atitude garantirá que, no momento adequado, você também receba essa forma de ajuda das pessoas próximas ou desconhecidas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A prosperidade almejada está em franco processo de evolução. Ainda que não pareça, tudo continua correndo da melhor forma possível, só que em caminhos diferentes daqueles que você tinha planejado. Só isso. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A graça de toda essa crise que acontece à revelia dos esforços humanos é justamente a de impor perspectivas com as quais não se contava até então. Novas perspectivas devem ser celebradas com toda pompa e circunstância. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Dedique-se hoje a completar tarefas que sejam úteis à maior quantidade possível de pessoas. A prática do serviço é a mais sublime manifestação de amor e, justamente por isso, frequentemente desvalorizada e incompreendida. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Certos assuntos já devem ser assumidos, porque não poderão ser mudados, apesar de sua resistência e firmeza. Esses assuntos já adquiriram vida própria e, por isso, devem ser pensados como parte integrante de seu destino. PEIXES 20-2 a 20-3 A obstinação é, agora, sua pior inimiga. É importante que você perceba o grau de mudanças que se operam na civilização e nas pessoas. Isso pressiona para que todo mundo reoriente seus passos. A obstinação, por isso, é inimiga.