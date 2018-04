No Masp, 50 anos de arte brasileira

A coleção do carioca João Sattamini é um dos maiores acervos brasileiros particulares de obras de arte, compreendendo hoje cerca de 1.600 peças (as aquisições ainda continuam sendo feitas). Com a fundação, em 1996, do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC-Niterói), prédio projetado por Oscar Niemeyer, João Sattamini colocou sua coleção, em caráter de regime de comodato, na instituição. O contrato, que terminou em 2004, está em processo de ser renovado. Mas agora o público em São Paulo poderá ver uma mostra que reúne uma seleção de obras desse acervo. A partir de hoje o Masp apresenta, no espaço expositivo de seu 1º andar, a mostra Arte e Ousadia - O Brasil na Coleção Sattamini, com quase uma centena de obras brasileiras, datadas da década de 1950 até agora. A exposição, feita pela curadoria de Leonel Kaz, Luiz Camillo Osorio e Luiz Guilherme Vergara (diretor do MAC-Niterói), perpassa 50 anos de arte brasileira e da ''''vida brasileira'''', como diz Kaz - painéis, ao longo da exposição, contextualizam cada uma das décadas no Brasil . Mas o passeio pela mostra não precisa ser cronológico. Pelo projeto arquitetônico de Fernando Arouca, ''''há pontos de fuga, aproximações e distanciamentos para o espectador ter liberdade para escolher seu caminho'''', completa Kaz. Em termos das obras, por ser uma coleção tão grande, diversos recortes curatoriais para apresentá-las, obviamente, possíveis. Mas os curadores optaram pelo viés da pintura e, ainda, destacar uma seleção de artistas por meio de núcleos como o de Volpi, Lygia Clark (com telas e Bichos), Antonio Dias, Raimundo Colares, Iberê Camargo, Jorge Guinle e homenagem póstuma à carioca Eliane Duarte, morta em 2006. ''''Não queríamos uma exposição de colagem de muitos artistas'''', diz Kaz. Vivendo, durante 25 anos, no mesmo prédio que Sattamini, no Rio, Kaz conta que a vontade de fazer algo em torno da coleção é projeto de longa data: a princípio, a idéia principal era fazer um livro, mas a exposição saiu primeiro. Na exposição há um vídeo em que o próprio Sattamini fala sobre sua coleção, iniciada em meados da década de 60 com a aquisição de obra de Antonio Dias, durante uma visita do colecionador ao ateliê do artista em Milão - há um grande núcleo dedicado às suas criações na mostra. Desde então, o acervo não parou de crescer e suas obras se dividem em reservas técnicas no MAC e em um prédio de 400 metros quadrados da prefeitura de Niterói, como diz Luiz Guilherme Vergara. ''''O comodato ao MAC foi feito para 8 anos. Como, geralmente, esses regimes são feitos para períodos de 10 a 20 anos, o contrato está sendo renovado e revisto em convênio com o Governo Federal. Todos os esforços estão sendo feitos'''', diz o diretor. Segundo Vergara, é necessário ampliar as reservas técnicas e esse projeto também inclui atividades educativas e de profissionalização. ''''Em 2005 foi feita uma reforma no MAC com recursos de R$ 500 mil da Bolsa Vitae'''', afirma. Mas há também obras que ficam na própria casa do colecionador - algumas delas, até então inéditas, cerca de 25 peças, estão na exposição no Masp como um conjunto de telas de Alfredo Volpi, trabalhos de Lygia Clark e Iberê Camargo, quadros de Milton Dacosta. O núcleo dedicado ao concretismo da década de 1950 é um dos destaques, com obras dos artistas paulistas e cariocas - entre elas, grandes telas de Ivan Serpa desse período, trabalhos de Rubem Ludolf, Lothar Charoux, Fiaminghi e Oiticica. ''''Com a venda da coleção de Adolpho Leirner para o Museu de Houston, o núcleo concretista do João Sattamini é o mais importante'''', afirma Leonel Kaz. ''''Ele comprava lotes de artistas'''', continua Kaz. A exposição Arte e Ousadia, orçada em mais de R$ 800 mil e patrocinada pela Comgás, poderá itinerar, depois, para outras localidades. Mas, por enquanto, faz parte do projeto uma itinerância por 20 cidades paulistas de painéis e plotters de obras da exposição, uma atividade de caráter mais educativo. Arte e Ousadia - O Brasil na Coleção Sattamini. Masp. Av. Paulista, 1.578, telefone 3251- 5644. 3.ª a dom., 11 h às 18 h (5.ª até 20 h). R$ 15 (3.ª, grátis). Até 28/10. Abertura hoje