No Masp A mostra Vik Muniz, com mais de 130 obras produzidas entre 1988 e 2008 pelo artista brasileiro radicado há mais de 20 anos em Nova York, será inaugurada na quinta-feira para convidados e na sexta-feira para o público no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp). A exposição já foi apresentada no PS1 Contemporary Art Center-MoMA, em Nova York, no Miami Fine Arts Museum, no Canadá e no México e chega agora a São Paulo depois de ter ficado em cartaz no Museu de Arte Moderna do Rio, onde recebeu 48 mil visitantes. Muniz, nascido em São Paulo, é um dos mais celebrados artistas brasileiros em atividade. A fotografia tem sido o meio utilizado por ele em sua pesquisa sobre o questionamento da imagem. A exposição no Masp (Av. Paulista, 1.578, tel. 3251-5644) poderá ser vista até 12 de julho.