No labirinto Data estelar: O Sol e Saturno em quadratura; a Lua se aproxima da fase Cheia transitando por Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade está perdida no labirinto criado pelos seus próprios passos, sempre incentivados por desejos e pelo constante ricochetear entre os opostos de prazer e dor. A única chance de destruir o labirinto que criamos é devolver a força dos desejos aos verdadeiros donos, transformando-os em aspirações espirituais. Do alto de uma visão abrangente e inclusiva, o mapa do labirinto ficaria evidente e, ainda mais, se tornaria irrelevante imediatamente, porque tesouros eternos se descortinariam à consciência humana. Tudo isso nos é oferecido e com infinita paciência nos aguardam para um banquete celestial. Por que será que, sabendo disso, continuamos perdendo tempo com picuinhas? ÁRIES 21-3 a 20-4 Compartilhe seu bom humor com a mesma força e despudor com que em outros momentos você manifestou o contrário, mau humor. É necessário que a intensidade emocional seja equilibrada, ainda quem em situações extremas. TOURO 21-4 a 20-5 Das dores e dificuldades você extrairá a força que faltava para incentivar a ação correta. Por isso, em vez de gastar tempo e energia levantando queixas e lamúrias a esse respeito, veja o que acontece por trás das aparentes desgraças. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Haveria motivos para vingança, com certeza. Porém, de que adiantaria isso? Por acaso o prazer que resultaria da vingança compensaria as ofensas recebidas? Com certeza, não! Tudo se complicaria além da conta. CÂNCER 21-6 a 21-7 Tome a iniciativa e comunique-se, pois só assim os conflitos serão resolvidos sem mais danos e consequências. Quanto mais o tempo passar e ninguém fizer nada, maiores e mais complexas serão as conjecturas negativas. LEÃO 22-7 a 22-8 Você vive num mundo em processo de transformação e, por isso, seria tolice convencer-se de tudo estar certo em sua vida. Sua vida faz parte de uma vida maior e, por isso, você precisa fazer sua transformação pessoal também. VIRGEM 23-8 a 22-9 Renove o contato com a vida serena e leve que sua alma busca. Você não precisa complicar-se nesse sentido, porque quanto mais simples for o prazer, mais disponível este será e, também, mais saboroso seu resultado. LIBRA 23-9 a 22-10 As rupturas tornaram-se inevitáveis, mas o momento de formalizá-las ainda é incerto. Dessa discordância entre a realidade íntima e aquela da forma concreta se alimentam suas dúvidas e dilemas. Tudo isso passará. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O bom humor conserta tudo, porque recupera a alegria que se perde nas conversas duras e nas atitudes erradas. Ninguém precisa justificar-se nem confessar culpas, a única coisa necessária é a recuperação do bom humor. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Defender suas razões e interesses parece uma tarefa nobre. Porém, mais digno seria fazer o possível para aliviar o peso que outras pessoas carregam, em vez de continuar criticando-as. Isso, sim, seria demonstração de nobreza. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Seria ótimo que as pessoas se dispusessem a ajudar e fazer por você tudo que precisa ser feito. Porém, nada disso acontecerá, tudo prosseguirá de acordo com a normalidade, com todo mundo pensando apenas em si. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Num mundo em que todas as pessoas são treinadas a pensar só em si mesmas, fica difícil relacionar-se aberta e sinceramente. Porém, este é justamente o desafio, ir além da educação recebida para conseguir relacionar-se. PEIXES 20-2 a 20-3 Ainda que você resista, em algum momento terá de abrir a boca e dizer o que pensa. Aproveite o tempo de silêncio para aprimorar seu discurso, de modo que quando chegar a hora de falar tudo seja melhor e mais eficiente.