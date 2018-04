No centenário, Euclides é tema de encontro

A importância do trabalho do escritor e jornalista Euclides da Cunha (1866-1909) inspira um dos principais encontros que vão ocorrer na Casa de Cultura, no Centro Histórico de Paraty. No sábado, a partir das 15h30 (com ingressos a R$ 10), haverá a mesa O Mar e os Sertões, organizada pelo Estado como um dos eventos comemorativos ao ano do centenário de morte do escritor, com quem o jornal teve longo e decisivo relacionamento - afinal, foi na cobertura de um dos conflitos mais sangrentos da história brasileira (a ação vitoriosa do exército contra revoltosos instalados na cidade baiana de Canudos) que Euclides se inspirou para escrever Os Sertões (1902). Da mesa vão participar os críticos literários Walnice Nogueira Galvão e Francisco Foot Hardman, além do escritor e cronista do Caderno 2 Milton Hatoum, com mediação do Daniel Piza, editor executivo do Estado. Todos mantêm estreita ligação com o trabalho euclidiano. Walnice, por exemplo, é autora da célebre edição comentada de Os Sertões, além de assinar, até agosto, uma coluna no Caderno Cultura - Euclides no Estadão - em que comenta artigos do escritor para o jornal. A obra será tema de sua exposição em Paraty. Já Foot Hardman, além de ter estudado a fundo os ensaios amazônicos, agora aborda a poesia euclidiana, sobre a qual vai conversar com o público na Flip. Hatoum, por sua vez, defendeu tese de doutorado sobre Euclides. Neste sábado ele promete ler e comentar seu conto Uma Carta de Bancroft, que está no livro A Cidade Ilhada (Companhia das Letras), em torno de uma antevisão da morte do escritor de Os Sertões. Piza participou do início do projeto multimídia O Ano de Euclides, organizado pelo Estado. Em março, ele e o fotógrafo Tiago Queiroz viajaram ao Acre, de onde partiram para refazer a expedição ao Alto Purus, que Euclides empreendeu entre abril e outubro de 1905. A reportagem, que incluiu boletins diários na Rádio Eldorado, estabeleceu pontes entre passado e presente, e está disponível no Portal Estadão. O projeto continua no dia 14 de agosto, no auditório do Estado, com três mesas temáticas (ciclo sertanejo, ciclo amazônico e Euclides, conflitos e confrontos).