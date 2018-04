No campo de batalha existencial

AS AMIGAS Baseado num texto de Cesare Pavese, Antonioni coloca sua câmera no mundo da moda de uma cidade industrial como Turim. No interior desse microcosmo, surge um tema inesperado, o suicídio, que era, como se sabe, uma questão crucial para o próprio Pavese. Na vida das amigas que se dedicam à moda, todas conseguem resolver-se, de maneira melhor ou pior. Menos uma, Rosetta (Madeleine Fischer), a mais sensível, talvez a melhor de todas, e que, por isso mesmo, não encontra lugar no mundo. O impossível lugar no mundo - um tema de Antonioni, por definição. A AVENTURA A vida dissoluta dos ricaços é mostrada neste passeio a uma ilha vulcânica. Um misterioso acontecimento perturba o ambiente: Anna (Lea Massari) desaparece na ilha e ninguém consegue encontrá-la. O que poderia ser apenas um thriller, transforma-se, sob o toque de Antonioni, em campo de batalha existencial, no qual os personagens se confrontam com suas ambigüidades, sua fragilidade, seu egoísmo, a relação sempre insuficiente em relação ao outro. A NOITE Marcello Mastroianni e Jeanne Moreau formam esse belo par, porém já bastante entediados pelo simples motivo de estarem juntos. No início da história, eles visitam um amigo, que está à morte em um hospital. Confrontam-se com o inevitável, com o término de toda experiência humana, mas nem por isso deixarão de entediar-se com tudo e, em particular, um com o outro. São bonitos, não têm grandes problemas de sobrevivência e, no entanto, não encontram sentido no mundo. Essa é a questão de Antonioni: que lugar ocupamos num mundo hostil? O ECLIPSE Monica Vitti vem de um relacionamento complicado e tenta um novo affair com um jovem corretor de bolsa de valores, vivido por Alain Delon. Mas o caso não progride. Há uma cena antológica quando se faz um minuto de silêncio na bolsa de Milão em honra de um corretor que morreu, e, logo a seguir, a balbúrdia do pregão se impõe. O final é um dos mais belos - e melancólicos - da história do cinema. Não há saída para o casal, nem para nada. E a própria natureza parece morrer quando o eclipse solar vai provocando o escurecimento da cidade. O DESERTO VERMELHO Um dos grandes trabalhos de Monica Vitti, atriz com quem Antonioni foi casado. Ela faz a dona de casa angustiada, que não sabe direito de onde lhe vem tanto mal-estar diante do mundo. A trilha sonora inusual, a fotografia em cores de Carlo Di Palma, valem ao filme uma ambientação muito marcante. É mais uma tentativa de retratar a vida alienada na sociedade contemporânea. Monica não sabe a razão da sua infelicidade. E essa é a tese de Antonioni: ignoramos o porquê, ele está oculto e faz parte da própria alienação. BLOW UP - DEPOIS DAQUELE BEIJO David Hemmings e Vanessa Redgrave estão no elenco deste que é um dos mais emblemáticos títulos dos anos 1960. Hemmings faz o fotógrafo de moda que, casualmente, descobre um crime quando revela uma de suas fotos, feita num parque público. O filme capta a agitação da Swinging London, mas é muito mais do que um documentário de época. Adaptado de Las Babas del Diablo, conto do argentino Julio Cortázar, procura ser um estudo sobre aquilo que vemos e deixamos de ver na sociedade contemporânea. É também uma reflexão sobre o olho moderno - o da câmera, por excelência. O crime, "oculto", se desvela apenas para as lentes de Hemmings. O cinema também teria essa função, de olhar contemporâneo, testemunha da imagem num mundo que se recusa a ver. ZABRISKIE POINT É o único filme norte-americano de Antonioni e representa sua imersão nos valores da contracultura próprios da época. O filme tem um aproach não-realístico dessa realidade social e essa opção foi apontada como motivo para o seu fracasso comercial. Usa na trilha sucessos dos Rolling Stones e Pink Floyd. O apocalipse nuclear, ainda um fantasma daquele tempo de guerra fria, aparece no horizonte deste filme ousado, talvez não tão rigoroso do ponto de vista formal como os outros, mas ainda assim encantador. Como tudo o que Antonioni fez, presta-se (também) como comentário dos anos que correm. O PASSAGEIRO - PROFISSÃO: REPÓRTER Talvez o melhor trabalho de Jack Nicholson no cinema seja neste filme de Antonioni. Inspirado em O Finado Mattia Pascal, de Pirandello, trata da troca de identidade. Nicholson faz o personagem dado como morto que assume a identidade de outro. Passa a viver a vida alheia até descobrir que está metido numa aventura perigosa e pode terminar mal. Mesmo assim a leva até as últimas conseqüências. Um dos trabalhos mais brilhantes de Antonioni no plano formal, tem um dos finais mais conhecidos entre os cinéfilos - um longo plano em que a câmera passeia do interior de um quarto de hotel, sai à pracinha e volta ao aposento, como se atravessasse as grades da janela. ALÉM DAS NUVENS Esse filme de episódios é co-dirigido por Wim Wenders, pois Antonioni, já doente, não poderia assumi-lo sozinho. John Malkovich faz o papel de um diretor e funciona como elo entre as histórias. É, obviamente, um alter ego de Antonioni. Nesses episódios, prevalece a atmosfera básica que costumamos encontrar em seus filmes: a angústia, o sentimento de estranheza do mundo, a falta de sentido das coisas. As histórias são tiradas de um livro do próprio Antonioni, Quel Bowling Sul Tevere: Crônica de um Amor Que jamais Existiu, A Garota, O Delito, Este Corpo de Lama e Não me Procure. EROS (EPISÓDIO ?O FIO PERIGOSO DAS COISAS?) Último trabalho de Antonioni, neste filme de episódios partilhado com Wong Kar Wai e Steven Soderbergh. No de Antonioni, temos a história de um casal que fica fascinado por uma estranha mulher. Não sabemos bem como Antonioni o dirigiu, doente e envelhecido como estava. No entanto, o filme tem pontos de contato com sua obra, na temática é claro, mas também no clima levemente perverso que se desencadeia assim que o homem e a mulher acabam caindo na mesma rede erótica da estranha. O interessante é que o filme utiliza a canção Michelangelo Antonioni, composta por Caetano Veloso em homenagem ao mestre. Veja galeria de fotos e ouça a canção de Caetano no Portal do Estadão