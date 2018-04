No Brasil EXPOSIÇÃO: O Videobrasil apresenta no Sesc Pompeia a exposição Prenez Soin de Vous a partir de 10 de julho. Ela traz a carta de rompimento com o ex-namorado de Sophie Calle, textos, fotos e vídeo em que mulheres de diferentes profissões dão sua interpretação pessoal da mensagem. Na Flip, às 11h45 do dia 4 de julho, em Paraty, Sophie reencontra o ex-namorado Grégoire Bouillier para discutir literatura e a relação em público. É uma das mesas mais esperadas da festa literária, que este ano receberá autores como Gay Talese e António Lobo Antunes.