No bate estaca Luiza Tomé e Sérgio Hondjakoff inauguraram as gravações de Bela, a Feia, da Record. Luiza será Samantha, mãe de Max (Sérgio), casada com Armando (Raul Gazola), pai de Bela (Gisele Itiê). Já Max, meio-irmão de Bela (Gisele Itiê) vai se amarrar em música eletrônica.