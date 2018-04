No avião com Samuel DEL MAR, CALIFÓRNIA Não sei se você tem tido a oportunidade de fazer um voo internacional recentemente. Na minha modesta avaliação, a experiência vem piorando. Não falo do chamado caos aéreo brasileiro. Minha impressão é de que tanto faz o lugar. As filas são longas e demoradas. O serviço vai de médio, na melhor das hipóteses, a pior. O espaço do passageiro é apertado. E a moda das máscaras cirúrgicas assusta. Pode até ser necessário ou mesmo educado utilizar essa nova peça de vestuário, para se prevenir contra a gripe suína, mas transforma o ambiente do aeroporto. E para pior. Em alguns momentos, penso que estou num seriado de TV tipo Plantão Médico, diante de um quadro grave. Em outros momentos, tenho a sensação de me encontrar já no futuro em um filme de ficção científica pessimista, sem ar puro para respirar. Fazer uma viagem internacional, hoje em dia, exige paciência. Andava preocupado com esta viagem em particular. Pelo primeira vez em dois anos, levava junto meu filho Samuel, de 6 anos de idade. Se anda difícil viajar sozinho, com uma criança pequena só poderia ser pior. As crianças não são conhecidas pela paciência, afinal, e nisso o meu caçula não é diferente. A primeira surpresa da viagem foi com a roupa escolhida pelo Samuel. Nem tanto com a calça e o casaco do Corinthians, nem com a camiseta do Milan de Ronaldinho. Isso era mais ou menos de se esperar. O fator surpresa ficou por conta do gorro de Papai Noel. Tentei explicar que estávamos em julho. Não era época de Natal nem no Brasil nem nos Estados Unidos, para onde estávamos indo, nem em lugar nenhum do mundo, enfim. Mas ele não quis nem saber. A combinação ficou excêntrica até mesmo para os padrões da minha família. Mas devo confessar: o gorro de Papai Noel deu um tom divertido à viagem logo na saída. Interpretei a insistência do Samuel nessa peça do vestuário como um comentário a respeito da nossa expedição: era um grande presente. Ele tinha razão, convenhamos. Trazia ele no gorro um pouco do encanto original com a modernidade. Não faz tanto tempo, sair do Brasil e chegar à Califórnia seria impossível ou levaria meses. Nós, os adultos, tendemos a esquecer esse tipo de coisa. Achei divertido ser lembrado que estávamos partindo numa aventura. Mesmo hoje, atravessar um continente inteiro em menos de um dia é uma experiência que pede uma roupa festeira, digamos assim. Uma pequena comemoração individual. Já no ar, após horas de filas e esperas, fui tomado de surpresa por uma pergunta que me desarmou de vez. Acabáramos de decolar e fomos deixando São Paulo para trás. As luzes da cidade sumiam aos poucos. Eu já abrira meu livro. Samuel estava na janela olhando para baixo. De repente, ele se virou para mim e perguntou: "Papai, você não acha que o piloto está voando muito alto demais?" Samuel não estava preocupado. O tom era mais de curiosidade. Para dizer a verdade, eu não tinha uma opinião formada a respeito da altitude da aeronave. Olhei para Sammy e comecei a rir. O que poderia dizer eu numa hora dessas? Em termos puramente técnicos, tenho certeza de que o piloto voava na altitude correta. Quem era eu para questionar sua pilotagem? Mas pensei um pouco e concluí que não era esse o teor do questionamento do pequeno Samuel. Na verdade, ele admirava a capacidade de o homem subir tão alto, acima até das nuvens. Mais uma vez, era forçado a admitir que ele tinha razão. Voávamos alto demais.